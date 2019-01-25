Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции оценил ситуацию, сложившуюся в стране на фоне политического кризиса.
«На нашей стороне право, здравый смысл и правда. Мы действуем на основе конституции Венесуэлы… Люди должны знать правду, конституция должна главенствовать. Нам не нужна империалистическая интервенция США. У всех венесуэльцев есть право голоса… здесь правим мы, здесь мы принимаем решения», — подчеркнул он.
23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом, американская сторона призвала Николаса Мадуро передать ему власть.
Лидер США Дональд Трамп официально признал Гуаидо временно исполняющим обязанности лидера.