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Столтенберг посетит США для переговоров с Помпео и Болтоном 

RT на русском + ещё 2 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Вашингтон с целью провести встречи с госсекретарём США Майком Помпео и помощник американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Как сообщается на сайте НАТО, визит генсека альянса планируется с 26 по 28 января.
«Во время своего визита генеральный секретарь встретится с государственным секретарём Майком Помпео, исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шанаханом и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном», — говорится в заявлении.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что американский лидер Дональд Трамп постоянно поднимает вопрос о выходе США из НАТО.
Позднее палата представителей Соединённых Штатов приняла закон, который «запрещает президенту США Дональду Трампу выход из НАТО».
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В мире , Джон Болтон , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , НАТО , New York Times
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