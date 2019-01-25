Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Вашингтон с целью провести встречи с госсекретарём США Майком Помпео и помощник американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Как сообщается на сайте НАТО, визит генсека альянса планируется с 26 по 28 января.
«Во время своего визита генеральный секретарь встретится с государственным секретарём Майком Помпео, исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шанаханом и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном», — говорится в заявлении.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что американский лидер Дональд Трамп постоянно поднимает вопрос о выходе США из НАТО.
Позднее палата представителей Соединённых Штатов приняла закон, который «запрещает президенту США Дональду Трампу выход из НАТО».