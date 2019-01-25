Зеленский заявил, что идет в президенты Украины на один срок

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты на один срок, а потом передаст страну "в руки нового поколения".

Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Партия "Слуга народа" 21 января выдвинула его кандидатом на пост главы государства. В пятницу он подал документы в ЦИК . Согласно украинскому законодательству, президент может избираться на два срока по пять лет.

"Сразу хочу заверить — иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков", — заявил Зеленский в предвыборной программе, которую распространила его пресс-служба.

Он добавил, что в первую очередь собирается разработать законопроект "О народовластии", где закрепит механизм, по которому только народ будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии. Также Зеленский намерен разработать законопроекты о лишении неприкосновенности президента Украины, депутатов Верховной рады и судей, об импичменте президенту и отзыве с поста депутата Рады.

Кроме того, среди приоритетов Зеленский выделил развитие экономики, реформирование налоговой системы, формирование прозрачного рынка земли, борьбу с коррупцией, переход к страховой медицине, а также улучшение системы образования.

Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов.