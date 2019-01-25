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В Германии установлен рекорд численности населения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Население Германии в 2018 году выросло на 200 тыс. человек и достигло рекордного с момента воссоединения страны уровня, прежде всего, за счет иммиграции.
К концу 2018 года на территории Германии проживало почти 83 млн человек — это на 200 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.
По данным статистики, рекорд поставлен за счет иммиграции — уровень смертности в стране по-прежнему превышает уровень рождаемости.
Так, в 2018 году рождаемость в ФРГ увеличилась умеренно (со 785 тыс. до 805 тыс. новорожденных), тогда как смертность — значительно (с 932 тыс. до 950 тыс.). В итоге «дефицит рождаемости» вырос до 150-180 тыс.
В то же время за год в Германию переехало на 340 — 380 тыс. человек больше, чем уехало. В 2017 году миграционное сальдо составляло 416 тыс. человек. Этот показатель сокращается в стране третий год подряд.
Это пока предварительные данные. Окончательные — будут обнародованы летом 2019 года.
В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Берлин допустил ошибки в решении миграционного вопроса.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему немцы отвергли миграционную политику властей.
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В мире , Ангела Меркель , Деловая газета "Взгляд" , Deutsche Welle , Германия
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