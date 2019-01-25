В Германии установлен рекорд численности населения

Население Германии в 2018 году выросло на 200 тыс. человек и достигло рекордного с момента воссоединения страны уровня, прежде всего, за счет иммиграции.

К концу 2018 года на территории Германии проживало почти 83 млн человек — это на 200 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

По данным статистики, рекорд поставлен за счет иммиграции — уровень смертности в стране по-прежнему превышает уровень рождаемости.

Так, в 2018 году рождаемость в ФРГ увеличилась умеренно (со 785 тыс. до 805 тыс. новорожденных), тогда как смертность — значительно (с 932 тыс. до 950 тыс.). В итоге «дефицит рождаемости» вырос до 150-180 тыс.

В то же время за год в Германию переехало на 340 — 380 тыс. человек больше, чем уехало. В 2017 году миграционное сальдо составляло 416 тыс. человек. Этот показатель сокращается в стране третий год подряд.

Это пока предварительные данные. Окончательные — будут обнародованы летом 2019 года.

В ноябре канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Берлин допустил ошибки в решении миграционного вопроса.