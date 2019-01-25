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Маас заявил о поддержке Германией действий Гуаидо 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью Deutsche Welle, что ФРГ поддерживает действия главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временно исполняющим обязанности президента.
«Мы не нейтральны в этом вопросе, а скорее поддерживаем то, что делает Гуаидо», — сообщил Маас.
Он заявил, что Германия призывает к новым президентским выборам в Венесуэле.
«Вот почему мы призываем к новым выборам, чтобы Национальная ассамблея взяла на себя ответственность, и чтобы конституционное право вернулось в Венесуэлу. Мы заявили об этом вместе с нашими европейскими партнерами, и это будет нашей политикой в ближайшее время», — добавил глава МИД ФРГ.
23 января президент США Дональд Трамп официально признал Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны.
Позднее страны — участники «Группы Лимы» признали Гуаидо врио главы Венесуэлы.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , Deutsche Welle , Венесуэла , Германия
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