Маас заявил о поддержке Германией действий Гуаидо

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью Deutsche Welle , что ФРГ поддерживает действия главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, объявившего себя временно исполняющим обязанности президента.

«Мы не нейтральны в этом вопросе, а скорее поддерживаем то, что делает Гуаидо», — сообщил Маас.

Он заявил, что Германия призывает к новым президентским выборам в Венесуэле.

«Вот почему мы призываем к новым выборам, чтобы Национальная ассамблея взяла на себя ответственность, и чтобы конституционное право вернулось в Венесуэлу. Мы заявили об этом вместе с нашими европейскими партнерами, и это будет нашей политикой в ближайшее время», — добавил глава МИД ФРГ.

23 января президент США Дональд Трамп официально признал Гуаидо временно исполняющим обязанности президента страны.

Позднее страны — участники «Группы Лимы» признали Гуаидо врио главы Венесуэлы.