Меркель теряет позиции

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Новый лидер ХДС Крамп-Карренбауэр впервые обошла по популярности Меркель 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Новый председатель партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр впервые обошла в рейтинге популярности канцлера ФРГ Ангелу Меркель, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Insa для издания Focus.
В рейтинге политиков Focus Крамп-Карренбауэр набрала 7,9 пунктов и стала самым любимым политиком Германии, за ней идет Ангела Меркель, рейтинг которой вырос на 2,5 пункта. За неделю значительно улучшил свои показатели вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубики, он поднялся на восьмую строчку рейтинга. Улучшился результат и главы МВД Германии Хорста Зеехофера, он поднялся на 11 строку рейтинга. Всего в рейтинге представлен 21 политик.
В первую десятку популярных политиков входят сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге Сара Вагенкнехт, сопредседатель партии "Зеленые" Анналена Бербок, министр финансов Олаф Шольц, министр юстиции Катарина Барли и лидер СвДП Кристиан Линднер.
В опросе принимали участие 2044 человека со всей Германии. Участникам исследования задавали вопрос: "Насколько следующие политики представляют ваши интересы?".
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