Лукашенко сделал неожиданное заявление

Лукашенко обеспокоила «опустевшая» российская провинция

«Россия там, где раньше производился хлеб, опустела», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что россияне массово переезжают в Москву, Подмосковье Ленинградскую область из-за отсутствия условий для жизни. В связи с этим Лукашенко предложил создавать в России агрогородки по белорусским проектам.

«Это недопустимо для России. Ну а чтобы люди там [в регионах] жили, надо создавать для этого условия. <…> Без деревни наших стран нет. Ни Беларуси, ни, тем более, России», — подчеркнул он.

Лукашенко предложил российским чиновникам поделиться белорусским опытом возрождения сельского хозяйства. Он отметил, что белорусам приходилось ездить по всему миру, чтобы перенимать опыт, а России этого делать не придется. Лукашенко рассказал, что Белоруссия из 50-60 хозяйств доросла до двух с половиной тысячи агрогородков.

«Вы, правда, землю порезали на куски, пораспродавали в частные руки», — посетовал он.

Лукашенко заявил, что Минск открыт для диалога о совместной работе и выгодных для сибиряков договоренностей. Он заверил, что Белоруссия была и будет их «родным домом», и назвал россиян «старшими братьями».

«Помните, мы обречены быть вместе. Та же Украина всегда будет с нами. Но пошли несколько кривым путем», — заключил он.

По мнению Лукашенко, в итоге украинцы вернутся к России и Белоруссии, и все славяне будут жить вместе, потому что «никому нигде не нужны».