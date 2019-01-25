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Лукашенко рассказал, как удержать россиян от переезда в Москву 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В развитии малых населенных пунктов Россия может использовать белорусский опыт создания агрогородков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Как сообщает Sputnik Беларусь, глава государства заметил, что российские земледельческие регионы опустели. По его мнению, такая же ситуация могла произойти и в Белоруссии, если бы власти не занимались развитием села.
"Люди начинают уезжать в крупные города, в Москву, Подмосковье, Питер, Ленинградскую область. Это недопустимо для России, если мы хотим развивать и осваивать Россию, а чтобы люди там жили, надо создавать условия. Чего бы это ни стоило", — сказал белорусский лидер.
Лукашенко пояснил, что в Белоруссии создавать агрогородки начали в полусотне хозяйств, которые были флагманами агропромышленного комплекса в советское время. Их выбрали потому, что они сохранили технологическую базу и специалистов из числа местного населения.
Президент подчеркнул, что без деревни будущее Белоруссии, как и России, невозможно.
Лукашенко выразил уверенность, что это единственный возможный вариант развития российского сельского хозяйства. По его мнению, решение этой задачи для России даже важнее, чем для Белоруссии.
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В мире , Александр Лукашенко , ИА Sputnik , Москва , Новосибирская Область
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