Лукашенко рассказал, как удержать россиян от переезда в Москву

Как сообщает Sputnik Беларусь, глава государства заметил, что российские земледельческие регионы опустели. По его мнению, такая же ситуация могла произойти и в Белоруссии, если бы власти не занимались развитием села.

"Люди начинают уезжать в крупные города, в Москву, Подмосковье, Питер, Ленинградскую область. Это недопустимо для России, если мы хотим развивать и осваивать Россию, а чтобы люди там жили, надо создавать условия. Чего бы это ни стоило", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко пояснил, что в Белоруссии создавать агрогородки начали в полусотне хозяйств, которые были флагманами агропромышленного комплекса в советское время. Их выбрали потому, что они сохранили технологическую базу и специалистов из числа местного населения.

Президент подчеркнул, что без деревни будущее Белоруссии, как и России, невозможно.

Лукашенко выразил уверенность, что это единственный возможный вариант развития российского сельского хозяйства. По его мнению, решение этой задачи для России даже важнее, чем для Белоруссии.