Зеленский подал документы для регистрации кандидатом на пост главы Украины

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский в пятницу подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента Украины , следует из прямой трансляции на странице "Команда Зеленского" Facebook.

Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Партия "Слуга народа" 21 января выдвинула его кандидатом на пост президента.

Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов.