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Зеленский подал документы для регистрации кандидатом на пост главы Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский в пятницу подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента Украины, следует из прямой трансляции на странице "Команда Зеленского" Facebook.
Зеленский в новогоднюю ночь заявил в эфире украинского телеканала "1+1", что намерен участвовать в выборах президента Украины 31 марта. Партия "Слуга народа" 21 января выдвинула его кандидатом на пост президента.
Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России
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