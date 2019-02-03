Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал военных и ЦБ Венесуэлы перейти на сторону оппозиции страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, армии Венесуэлы необходимо встать на сторону "венесуэльского народа".

Он также добавил, что центробанку Венесуэлы следует принять предложение лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.

Болтон подчеркнул, что регулятор не должен нести ответственность за "разграбление богатств" Венесуэлы.