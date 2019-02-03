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Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции 

Газета.Ru + ещё 36 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал военных и ЦБ Венесуэлы перейти на сторону оппозиции страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, армии Венесуэлы необходимо встать на сторону "венесуэльского народа".
Он также добавил, что центробанку Венесуэлы следует принять предложение лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.
Болтон подчеркнул, что регулятор не должен нести ответственность за "разграбление богатств" Венесуэлы.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о провале попытки госпереворота в стране.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Джон Болтон , Центральный банк России , Венесуэла , США
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