В МИД Китая прокомментировали слова Сороса о Си Цзиньпине

Сорос, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе , заявил, что Китай — не единственный авторитарный режим в мире, но самый богатый, самый сильный и самый технологически развитый среди них. Это, по мнению Сороса, делает Си Цзиньпина "самым опасным врагом открытых обществ". Финансист также выразил опасения относительно китайских компаний ZTE и Huawei и их планов по завоеванию рынка технологий 5G.

"Я тоже обратила внимание на эти сообщения. Кто открывает двери и строит дороги, а кто закрывает двери и возводит стены, совершенно очевидно. Заявления отдельных лиц, в которых черное выдается за белое, искажаются факты, абсолютно бессмысленные и не заслуживают даже опровержения", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она выразила надежду на то, что соответствующие лица в США будут более справедливо, рационально и объективно смотреть на развитие Китая.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.