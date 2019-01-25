Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала не заслуживающими даже опровержения слова американского миллиардера — финансиста Джорджа Сороса, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым главным врагом отрытого общества.
Сорос, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что Китай — не единственный авторитарный режим в мире, но самый богатый, самый сильный и самый технологически развитый среди них. Это, по мнению Сороса, делает Си Цзиньпина "самым опасным врагом открытых обществ". Финансист также выразил опасения относительно китайских компаний ZTE и Huawei и их планов по завоеванию рынка технологий 5G.
"Я тоже обратила внимание на эти сообщения. Кто открывает двери и строит дороги, а кто закрывает двери и возводит стены, совершенно очевидно. Заявления отдельных лиц, в которых черное выдается за белое, искажаются факты, абсолютно бессмысленные и не заслуживают даже опровержения", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она выразила надежду на то, что соответствующие лица в США будут более справедливо, рационально и объективно смотреть на развитие Китая.
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.
В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. Последней страной, где фонд Сороса прекратил работу, стала Турция, после того как президент страны Тайип Эрдоган обвинил миллиардера в финансировании протестов против правительства в 2013 году. В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.