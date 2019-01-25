Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики

Сбежавшего от жены Порошенко облили грязью

Президент Украины Петр Порошенко развлекается на экономическом форуме в швейцарском Давосе . Там он встречается с главами государств, а также не упускает возможности пообщаться с молоденькими журналистками. Поведение лидера Незалежной вызвало шквал негодования.

На мероприятии Порошенко поет соловьем о несуществующих экономических успехах Украины. Потенциальным инвесторам лидер Незалежной вешает лапшу на уши о сотнях новых заводах и предприятиях. На заседании инвестиционного совета глава государства заявил, что иностранцы якобы с радостью вкладываются в проекты на Украине.

Не упустил возможности Порошенко и пообщаться с симпатичными молодухами. Один, без жены, украинский лидер, кажется, почувствовал вольницу. Впрочем, своих контактов лидер Незалежной не стал и разместил на странице в Instagram фотографию с журналисткой канала "Украина".

Фотографию Порошенко сопроводил подписью:

"Нам есть что предложить инвесторам в агросфере, IT-индустрии, машинооборудовании и логистике. Инвесторы ожидают, чтобы реформы продолжались. Об этом поговорили с каналом "Украина".

Комментаторы духоподъемные речи Порошенко не оценили.

"Он в "Форбс". И все богаче с каждым годом. А народ беднее", — написал пользователь maliiandrei. "Важно сказал и заправил пиджак в труселя", — добавил zanyato_yge.

По мнению экспертов, Порошенко будет делать какие угодно заявления, лишь бы повысить свой рейтинг в преддверии выборов президента Украины 2019. Лидер Незалежной надеется, что за него будут голосовать по принципу меньшего из зол.

Однако у избирателей к своему президенту накопилось много вопросов. Порошенко сидит в кресле главы государства уже пять лет, но он так и не смог прекратить войну в Донбассе, не поборол коррупцию, не справился с заоблачным ростом тарифов ЖКХ, допустил колоссальное падение уровня жизни граждан.