Украина закрыла для авто два КПП на границе с Крымом

Украина приостановила пропуск транспортных средств на КПП "Чаплинка" (Перекоп") и "Каланчак" ("Армянск") на границе российско-украинской границе из-за технического сбоя. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины. "В настоящее время, из-за технического сбоя базы данных, ограничен пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак". В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком без ограничений", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение предположительно парализовано до 28 января. При этом украинские пограничники предупредили, что пропускной пункт "Чонгар" ("Джанкой") работает в привычном режиме. Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, со стороны полуострова скопления автотранспорта на закрытых пунктах пропуска нет — российские пограничники перенаправляют поток транспорта и людей в пункт пропуска "Джанкой", который работает в штатном режиме.