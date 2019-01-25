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Россия ответила на ультиматум Запада
Россия ответила на ультиматум Запада

Украина закрыла для авто два КПП на границе с Крымом 

РИА Новости Крым + ещё 2 25 января 2019
Фото: РИА Новости
Украина приостановила пропуск транспортных средств на КПП "Чаплинка" (Перекоп") и "Каланчак" ("Армянск") на границе российско-украинской границе из-за технического сбоя. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины.
"В настоящее время, из-за технического сбоя базы данных, ограничен пропуск транспортных средств в контрольных пунктах "Чаплинка" и "Каланчак". В то же время пропуск пешеходов осуществляется установленным порядком без ограничений", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что движение предположительно парализовано до 28 января. При этом украинские пограничники предупредили, что пропускной пункт "Чонгар" ("Джанкой") работает в привычном режиме.
Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, со стороны полуострова скопления автотранспорта на закрытых пунктах пропуска нет — российские пограничники перенаправляют поток транспорта и людей в пункт пропуска "Джанкой", который работает в штатном режиме.
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В мире , Украина , РИА Новости , Республика Крым
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