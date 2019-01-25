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В Киеве неизвестные напали на журналистов 

РИА Новости + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные напали на журналистов в Киеве, их избили и забрали сумку с деньгами, возбуждено уголовное дело по статье "разбой", сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала сообщил, что неизвестные напали в Киеве на съемочную группу проекта. По его словам, журналисты, вместе с двумя правозащитниками, прибыли на место, где незаконно добывают песок, там на них напали вооруженные люди.
"Вечером на линию 102 поступило сообщение о том, что по улице Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором их (журналистов — ред.) машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами", — говорится в сообщении.
По данным полиции, одного пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители зашли на огражденную территорию, где произошло нападение, и обнаружили там семь человек, которые назвались охранниками, их доставили в управление для дачи показаний.
Возбуждено дело по статье "разбой", нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил, что зафиксировал 86 нападений на журналистов в 2018 году.
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