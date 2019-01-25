В Киеве неизвестные напали на журналистов

Неизвестные напали на журналистов в Киеве, их избили и забрали сумку с деньгами, возбуждено уголовное дело по статье "разбой", сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины

Ранее координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала сообщил, что неизвестные напали в Киеве на съемочную группу проекта. По его словам, журналисты, вместе с двумя правозащитниками, прибыли на место, где незаконно добывают песок, там на них напали вооруженные люди.

"Вечером на линию 102 поступило сообщение о том, что по улице Промышленная в Голосеевском районе группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором их (журналистов — ред.) машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами", — говорится в сообщении.

По данным полиции, одного пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители зашли на огражденную территорию, где произошло нападение, и обнаружили там семь человек, которые назвались охранниками, их доставили в управление для дачи показаний.

Возбуждено дело по статье "разбой", нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил, что зафиксировал 86 нападений на журналистов в 2018 году.