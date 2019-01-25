Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд Боливарианской Республики, заявил о возможной амнистии для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он добровольно откажется от власти.
По словам Гуайдо, «подобные вещи происходят в переходные периоды», передает ТАСС
«Мы не можем ничего исключать. Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок», — заявил Гуайдо в интервью телеканалу Univision.
Он также подчеркнул, что ближайшие часы станут ключевыми для будущего Венесуэлы.
«Не оставляйте меня, потому что я отдам жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы», — цитирует Гуайдо местное издание El Nacional.
По его мнению, действующее правительство Венесуэлы «как никогда разделено».
«Ничего не делается по инерции или случайности, доверяйте нашим действиям», — заявил лидер венесуэльской оппозиции.
Накануне Вашингтон заявил о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, потребовав от Мадуро сложить полномочия. Сам Мадуро отказался покидать пост президента Венесуэлы.