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Мадуро предложили помилование в случае отказа от власти 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд Боливарианской Республики, заявил о возможной амнистии для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если он добровольно откажется от власти.
По словам Гуайдо, «подобные вещи происходят в переходные периоды», передает ТАСС
«Мы не можем ничего исключать. Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок», — заявил Гуайдо в интервью телеканалу Univision.
Он также подчеркнул, что ближайшие часы станут ключевыми для будущего Венесуэлы.
«Не оставляйте меня, потому что я отдам жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы», — цитирует Гуайдо местное издание El Nacional.
По его мнению, действующее правительство Венесуэлы «как никогда разделено».
«Ничего не делается по инерции или случайности, доверяйте нашим действиям», — заявил лидер венесуэльской оппозиции.
Накануне Вашингтон заявил о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, потребовав от Мадуро сложить полномочия. Сам Мадуро отказался покидать пост президента Венесуэлы.
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Комментарии5
В мире , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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