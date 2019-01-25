Мадуро предложили помилование в случае отказа от власти

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд Боливарианской Республики, заявил о возможной амнистии для действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро , если он добровольно откажется от власти.

По словам Гуайдо, «подобные вещи происходят в переходные периоды», передает ТАСС

«Мы не можем ничего исключать. Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок», — заявил Гуайдо в интервью телеканалу Univision.

Он также подчеркнул, что ближайшие часы станут ключевыми для будущего Венесуэлы.

«Не оставляйте меня, потому что я отдам жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы», — цитирует Гуайдо местное издание El Nacional.

По его мнению, действующее правительство Венесуэлы «как никогда разделено».

«Ничего не делается по инерции или случайности, доверяйте нашим действиям», — заявил лидер венесуэльской оппозиции.

Накануне Вашингтон заявил о признании президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, потребовав от Мадуро сложить полномочия. Сам Мадуро отказался покидать пост президента Венесуэлы.