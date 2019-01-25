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В Японии назвали возможных преемников Абэ 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Сигэру Исиба
Опытный член правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, который выступил конкурентом Синдзо Абэ в сентябре прошлого года на прошедших выборах председателя ЛДП и проиграл.
В прошлом он возглавлял оборонное ведомство страны и занимал должность генерального секретаря ЛДП, а сейчас имеет свою фракцию в парламенте и пользуется определенной поддержкой в регионах островного государства.
Фумио Кисида
Экс-министр иностранных дел и нынешний глава политсовета ЛДП. Ему 61 год — совсем "юный возраст" для политика в Стране восходящего солнца. Многие прочат Кисиде большое политическое будущее и премьерский пост.
Некоторые СМИ отмечают, что он рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на прошедших в сентябре прошлого года выборах главы ЛДП, однако впоследствии отказался от этой затеи. Победа на них позволила бы Фумио Кисиде занять премьерское кресло. Не исключено, что причиной неучастия в выборах стали определенные договоренности с Синдзо Абэ.
Политики накануне решения Кисиды не идти на выборы провели несколько встреч в формате тет-а-тет. Сэико НодаБывший министр по административным делам и коммуникациям в кабинете Абэ. Депутат нижней палаты национального парламента от ЛДП. Происходит из знатного рода. Ее дед в свое время занимал пост министра финансов. За всю историю японского государства женщины ни разу не занимали премьерский пост. Синдзиро КоидзумиСын влиятельного бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми и самый молодой представитель японского политического истеблишмента. Синдзиро Коидзуми всего 37 лет.
Он с огромной скоростью набирает популярность в стране. Определенно, что-то новое в японской политике. Если перемены возобладают над консервативным подходом, Коидзуми-сан имеет неплохие шансы побороться за премьерский пост. Таро КоноДействующий министр иностранных дел, специалист по Ближнему Востоку. Проходил обучение в США и даже участвовал в избирательной кампании сенатора Алана Крэнстона и был помощником конгрессмена Ричарда Шелби.
Впрочем, некоторые эксперты говорят, что у Коно пока недостаточно политического веса, чтобы занять место премьера. Кацунобу КатоБывший министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В настоящее время входит в руководство ЛДП. Окончил престижный Токийский университет и долгое время проработал в министерстве финансов. Впервые был избран депутатом национального парламента в 2003 году.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , Ричард Шелби , Дзюнъитиро Коидзуми , Минфин , Министерство обороны , ЛДПР , Япония
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