В Японии назвали возможных преемников Абэ

Сигэру Исиба

В прошлом он возглавлял оборонное ведомство страны и занимал должность генерального секретаря ЛДП, а сейчас имеет свою фракцию в парламенте и пользуется определенной поддержкой в регионах островного государства.

Фумио Кисида

Экс-министр иностранных дел и нынешний глава политсовета ЛДП. Ему 61 год — совсем "юный возраст" для политика в Стране восходящего солнца. Многие прочат Кисиде большое политическое будущее и премьерский пост.

Некоторые СМИ отмечают, что он рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на прошедших в сентябре прошлого года выборах главы ЛДП, однако впоследствии отказался от этой затеи. Победа на них позволила бы Фумио Кисиде занять премьерское кресло. Не исключено, что причиной неучастия в выборах стали определенные договоренности с Синдзо Абэ.

Политики накануне решения Кисиды не идти на выборы провели несколько встреч в формате тет-а-тет. Сэико НодаБывший министр по административным делам и коммуникациям в кабинете Абэ. Депутат нижней палаты национального парламента от ЛДП. Происходит из знатного рода. Ее дед в свое время занимал пост министра финансов. За всю историю японского государства женщины ни разу не занимали премьерский пост. Синдзиро КоидзумиСын влиятельного бывшего премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми и самый молодой представитель японского политического истеблишмента. Синдзиро Коидзуми всего 37 лет.

Он с огромной скоростью набирает популярность в стране. Определенно, что-то новое в японской политике. Если перемены возобладают над консервативным подходом, Коидзуми-сан имеет неплохие шансы побороться за премьерский пост. Таро КоноДействующий министр иностранных дел, специалист по Ближнему Востоку. Проходил обучение в США и даже участвовал в избирательной кампании сенатора Алана Крэнстона и был помощником конгрессмена Ричарда Шелби