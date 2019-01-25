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Зятю Трампа отказали в доступе к сверхсекретным данным 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press
Джаред Кушнер, являющийся зятем и советником президента США Дональда Трампа, получил отказ в доступе к данным высшей категории секретности. Итоговое решение вынесло ЦРУ, а в Белом Доме у чиновников не было единой позиции.
Запрос советника главы государства сначала отклонили два специалиста по безопасности в Белом доме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники. Причиной стали проверки ФБР, выявившие связь Кушнера с иностранцами, которые могут оказать влияние на принятие им решений.
Однако этот запрет отменил директор отдела кадровой безопасности администрации президента Карл Кляйн. После этого заявление зятя Трампа направили в ЦРУ для получения доступа к еще более секретной информации, так называемой «секретной информация с особым режимом хранения».
Из разведывательного управления пришёл отказ. Ведомство также пыталось выяснить у службы безопасности Белого дома, каким образом Кушнер получил допуск даже к тем данным, уровень секретности которых ниже.
Ранее комитет по надзору за деятельностью госорганов палаты представителей США инициировал расследование по поводу вероятных нарушений администрации при предоставлении допуска к информации.
Ранее News.ru писал о том, что Кушнер некоторое время назад в поисках инвесторов для небоскрёба на 666 Fifth Avenue в Нью-Йорке просил помощи у одного из представителей бизнес-элиты аравийской монархии. Что остался должен зять президента, так и остаётся неизвестным. Об этом написали американские журналисты. Также в 2018 году разведсообщество Соединённых Штатов предоставило данные, согласно которым дипломаты из Мексики, Израиля, Китая и ОАЭ пытались выйти на советника Трампа, считая, что им можно манипулировать из-за его деловых трудностей в прошлом и отсутствия опыта в области внешней политики.
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Комментарии1
В мире , США , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , ФБР , ЦРУ , телеканал NBC
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