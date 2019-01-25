Зятю Трампа отказали в доступе к сверхсекретным данным

Джаред Кушнер, являющийся зятем и советником президента США Дональда Трампа , получил отказ в доступе к данным высшей категории секретности. Итоговое решение вынесло ЦРУ , а в Белом Доме у чиновников не было единой позиции.

Запрос советника главы государства сначала отклонили два специалиста по безопасности в Белом доме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники. Причиной стали проверки ФБР , выявившие связь Кушнера с иностранцами, которые могут оказать влияние на принятие им решений.

Однако этот запрет отменил директор отдела кадровой безопасности администрации президента Карл Кляйн. После этого заявление зятя Трампа направили в ЦРУ для получения доступа к еще более секретной информации, так называемой «секретной информация с особым режимом хранения».

Из разведывательного управления пришёл отказ. Ведомство также пыталось выяснить у службы безопасности Белого дома, каким образом Кушнер получил допуск даже к тем данным, уровень секретности которых ниже.

Ранее комитет по надзору за деятельностью госорганов палаты представителей США инициировал расследование по поводу вероятных нарушений администрации при предоставлении допуска к информации.

Ранее News.ru писал о том, что Кушнер некоторое время назад в поисках инвесторов для небоскрёба на 666 Fifth Avenue в Нью-Йорке просил помощи у одного из представителей бизнес-элиты аравийской монархии. Что остался должен зять президента, так и остаётся неизвестным. Об этом написали американские журналисты. Также в 2018 году разведсообщество Соединённых Штатов предоставило данные, согласно которым дипломаты из Мексики, Израиля, Китая и ОАЭ пытались выйти на советника Трампа, считая, что им можно манипулировать из-за его деловых трудностей в прошлом и отсутствия опыта в области внешней политики.