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НАТО считает, что за прекращение ДРСМД будет ответственна Россия 

РИА Новости + ещё 283 1 час назад
Фото: globallookpress.com
НАТО считает, что РФ будет нести единоличную ответственность за прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729, призывает РФ использовать оставшееся время для "возвращения" к соблюдению ДРСМД, говорится в заявлении альянса.
Соединенные Штаты 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из договора, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
"Если Россия не выполнит свои договорные обязательства по РСМД путем поддающегося проверке уничтожения всех своих систем 9М729, тем самым вернувшись к полному и поддающемуся проверке соблюдению до того, как выход США вступит в силу через шесть месяцев, Россия будет нести единоличную ответственность за прекращение действия договора", — говорится в заявлении, поступившем РИА Новости.
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