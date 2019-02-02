НАТО считает, что за прекращение ДРСМД будет ответственна Россия

НАТО считает, что РФ будет нести единоличную ответственность за прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729, призывает РФ использовать оставшееся время для "возвращения" к соблюдению ДРСМД, говорится в заявлении альянса. Соединенные Штаты 2 февраля приостановят выполнение ДРСМД и начнут процедуру выхода из договора, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп "Если Россия не выполнит свои договорные обязательства по РСМД путем поддающегося проверке уничтожения всех своих систем 9М729, тем самым вернувшись к полному и поддающемуся проверке соблюдению до того, как выход США вступит в силу через шесть месяцев, Россия будет нести единоличную ответственность за прекращение действия договора", — говорится в заявлении, поступившем РИА Новости.