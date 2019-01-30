Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с оппозицией при участии международных посредников.

«Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы — для мира и её будущего», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он допустил привлечение к процессу международных посредников. Так, по словам Мадуро, «есть несколько правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле.

Как отметил глава государства, он бы хотел, чтобы они „поддержали диалог“ в стране.

Ранее Мадуро уже заявлял о готовности встретиться со спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо при любых условиях, однако тот отказался.