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Мадуро заявил о готовности сесть за стол переговоров с оппозицией 

RT на русском + ещё 98 45 минут назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с оппозицией при участии международных посредников.
«Я готов сесть за стол переговоров с оппозицией, чтобы мы поговорили во благо Венесуэлы — для мира и её будущего», — сказал он в интервью РИА Новости.
Он допустил привлечение к процессу международных посредников. Так, по словам Мадуро, «есть несколько правительств, организаций в мире, которые демонстрируют свою искреннюю озабоченность происходящим в Венесуэле.
Как отметил глава государства, он бы хотел, чтобы они „поддержали диалог“ в стране.
Ранее Мадуро уже заявлял о готовности встретиться со спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуаидо при любых условиях, однако тот отказался.
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В мире , Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла
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