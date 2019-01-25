Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кличко назвал Украину сексуальной для инвесторов 

News.ru 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Брат мэра Киева, боксёр Владимир Кличко призвал инвестировать деньги в экономику Украины, так как это «красивая и сексуальная страна».
«Украина красивая, сексуальная: нас все хотят», — заявил Кличко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Поясняя свое высказывание, бывший спортсмен обратился к истории и подчеркнул, что в разное время Украину хотели завоевать поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие.
При этом эксперты скептически отнеслись к главным аргументам Кличко. Так, по словам экономиста Олега Устенко, Украину «уже никто не хочет», а заявление брата мэра Киева в очередной раз показало, как мыслят украинские чиновники.
«Быть «секси» еще недостаточно, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который «выступает за безопасный секс», — написал эксперт на своей странице в соцсети Facebook.
Он также посоветовал желающим инвестировать деньги в экономику Украины использовать «презерватив» в виде справедливого суда, низкого уровня коррупции и обеспечения защиты прав собственности.
Ранее News.ruписал о том, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко опроверг информацию о возобновлении спортивной карьеры. Он назвал появившуюся в СМИ новость «фейковой».
News.ru: последние новости
Лишение РФ права голоса в ПАСЕ признали неэффективным Заседание СБ ООН по Венесуэле хотят провести 26 января Гуайдо: Венесуэла сохранит дипотношения со всеми странами
Комментарии7
В мире , Украина , Владимир Кличко , Давос
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение