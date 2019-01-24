Посол прояснил ситуацию с российскими самолетами в Венесуэле

«Первый раз слышу. Посольство даже никаких разрешений не оформляло», — сказала он РИА «Новости».

Заемский пояснил, что, «если иностранное воздушное судно летит по государственной линии и входит в воздушное пространство», такое разрешение необходимо.

Ранее пользователь Twitter с ником invenezuelablog сообщил, что в Каракас из Москвы прилетел реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 (GLF5). Он сослался на данные мониторингового ресурса Flightradar и приложил скриншот с данными полета. Также о прилете в Каракас из Внуково самолета Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC сообщало издание The Bell. Сейчас информации о рейсе Gulfstream G550 на Flightradar нет.