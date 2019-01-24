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Посол прояснил ситуацию с российскими самолетами в Венесуэле 

Рамблер 48 минут назад
Фото: EPA
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию о прилете в страну российских самолетов.
«Первый раз слышу. Посольство даже никаких разрешений не оформляло», — сказала он РИА «Новости».
Заемский пояснил, что, «если иностранное воздушное судно летит по государственной линии и входит в воздушное пространство», такое разрешение необходимо.
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Ранее пользователь Twitter с ником invenezuelablog сообщил, что в Каракас из Москвы прилетел реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G550 (GLF5). Он сослался на данные мониторингового ресурса Flightradar и приложил скриншот с данными полета. Также о прилете в Каракас из Внуково самолета Gulfstream G500 с бортовым номером TC-TTC сообщало издание The Bell. Сейчас информации о рейсе Gulfstream G550 на Flightradar нет.
The Bell пишет, что бизнес-джет принадлежит компании, предоставляющей услуги частных перелетов — Ciner Hava Tasimaciligi Airlines — «дочке» турецкого холдинга Ciner Group. Турецкая газета Haaretz ранее писала о бизнес-джете с бортовым номером TC-TTC как о самолете владельца группы Ciner Тургая Синеры.
Комментарии41
В мире , Владимир Заемский , Международный аэропорт Внуково , Газета "Гаарец" , РИА Новости , Венесуэла
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