«Сброд оборванцев»: в Киеве снесли памятник Суворову

Москве назвали снос памятника полководцу Александру Суворову в Киеве подлым и предательским, а украинскую армию «сбродом оборванцев». Ранее сообщалось, что при решении о демонтаже памятника Суворову экспертная комиссия министерства культуры Украины советовалась с участником АТО, на стороне ВСУ воевавшем в «иловайском котле», Игорем Гордийчуком.

В столице Украины во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна снесли памятник полководцу Александру Суворову, сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Долой московской мусор с Украины! Суворов — на выход. Деколонизация на марше», — так подписано фото по демонтажу памятника на странице деятеля в фейсбуке.

«Обидно, конечно, что Украина полностью вычеркивает себя из достойного ряда русских побед. Видимо, современная Украина базируется не на традициях русских победителей, а на практике жалких и позорных поражений», — указал парламентарий.

Милонов напомнил, что сейчас Украина уничтожает память о великих российских деятелях, но героизируют Украинскую повстанческую армию (организация запрещена в России ) и Организацию украинских националистов (УПА и ОУН — запрещены в России как экстремистские), передает ФАН.

«Видимо, Киеву близки такие военные традиции — подлые, предательские, заканчивающиеся поражением.

Ну и правильно. Потому что язык не поворачивается назвать Петра Порошенко или украинскую армию наследниками великих русских полководцев-победителей. Это сброд оборванцев. Поэтому их и смущает Суворов и другие истинные герои. Нравственные ориентиры украинских властей и солдат — вот эти жалкие предатели, которых ликвидировали в Европе», — добавил депутат.

Разрешение на демонтаж памятника Суворову выдала экспертная комиссия министерства культуры Украины в конце прошлого года. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Нищук.

Он также указал, что советовался по этому вопросу с военным, участвовавшим в АТО и, в частности, на стороне ВСУ воевавшим в «Иловайском котле», Игорем Гордийчуком.

«О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и с глубоко уважаемым мной Героем Украины Игорем Гордийчуком. Но, принятия решения по памятнику местного значения — процесс, к которому причастно не только Министерство. И кому-то, очевидно, было выгодно промедление, а как следствие — спекуляции и искажения», — добавил министр культуры.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин указал, что снос памятника Суворову — еще один признак деградации исторического самосознания нынешних украинских властей.

«Кроме как безобразием этот эксцесс назвать нельзя. Суворов — это великий русский полководец, который в давние времена прославил наше русское войско победой над различными супостатами.

Те качества, которыми он обладал, это и личные принципы, способности к военному обучению, жизненные качества, передавались из поколения в поколение. В том числе и украинцам», — пояснил парламентарий.

По его словам, такое попрание исторической памяти можно назвать даже преступлением.

«К сожалению, снос и осквернение памятников, которые имеют место на Украине, нельзя назвать иначе кроме как попыткой перечеркнуть уроки истории. Эти уроки преподавались и России, и Украине. Мы были одним государством. Увы, руководство Украины об этом забыло, поэтому сегодня они не то что «хулиганят», я бы даже сказал: совершают преступление», — подчеркнул депутат Госдумы.

В июле прошлого года в городе Золочев Львовской области неизвестные разрушили памятник Александру Пушкину. Глава города Игорь Гриньков назвал в соцсетях это происшествие актом вандализма. В то же время, по словам мэра, в данном происшествии не было политической подоплеки, передает НСН.

Между тем, чуть ранее по результатам опроса стало известно, что жители Золочева высказались против переименования улицы Пушкина. Ранее во Львове хулиганы разрушили мемориальную доску на доме, где проживал писатель Иван Франко. Там же радикалы оскверняли Монумент Славы, воздвигнутый в память о победе в Великой Отечественной войне.