Китай продолжит поддерживать правительство Венесуэлы

Китай продолжит поддерживать усилия правительства Венесуэлы по защите своего государственного суверенитета и независимости, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

"Китайская сторона выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела, в особенности против угрозы военного вмешательства, продолжит поддерживать все усилия правительства Венесуэлы в защите государственного суверенитета, независимости и стабильности", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что внутренние вопросы Венесуэлы должны и могут быть решены лишь выбором народа этой страны, призвав соответствующие стороны урегулировать вопрос через диалог в рамках венесуэльской конституции.

Китайский дипломат добавила, что поддержание стабильности и мира в Венесуэле соответствует интересам всех сторон.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.