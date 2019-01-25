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Китай продолжит поддерживать правительство Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Китай продолжит поддерживать усилия правительства Венесуэлы по защите своего государственного суверенитета и независимости, заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".
"Китайская сторона выступает против иностранного вмешательства во внутренние дела, в особенности против угрозы военного вмешательства, продолжит поддерживать все усилия правительства Венесуэлы в защите государственного суверенитета, независимости и стабильности", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Она подчеркнула, что внутренние вопросы Венесуэлы должны и могут быть решены лишь выбором народа этой страны, призвав соответствующие стороны урегулировать вопрос через диалог в рамках венесуэльской конституции.
Китайский дипломат добавила, что поддержание стабильности и мира в Венесуэле соответствует интересам всех сторон.
К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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В мире , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла , Китай , США
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