Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, согласился дать показания американскому конгрессу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на юристов Коэна, передает US News.
Представитель Коэна подтвердил, что экс-адвокат Трампа получил повестку.
«Мы подчинимся и надеемся, что нам удастся согласовать приемлемые условия и дату [дачи показаний]», — сказал юрист Коэна.
Ранее порноактриса Сторми Дэниелс, заявлявшая о сексе с Трампом, написала матерный твит о решении Коэна отложить выступление в конгрессе.