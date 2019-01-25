AP: экс-адвокат Трампа согласился выступить перед конгрессом США

Представитель Коэна подтвердил, что экс-адвокат Трампа получил повестку.

«Мы подчинимся и надеемся, что нам удастся согласовать приемлемые условия и дату [дачи показаний]», — сказал юрист Коэна.

Ранее порноактриса Сторми Дэниелс, заявлявшая о сексе с Трампом, написала матерный твит о решении Коэна отложить выступление в конгрессе.