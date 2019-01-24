Решение Трампа по Венесуэле шокировало Эрдогана

«Я 40 лет в политике. И я всегда уважал выборы. Если нет уважения к волеизъявлению народа, то это не демократия, а авторитаризм. Мадуро был избран президентом. Поэтому решение Трампа меня, как человека верящего в демократию, ввергло в шок. Возвращаясь после визита из Москвы, я позвонил Мадуро и сказал: «Стой твердо: те, кто борется за демократию и уважает выборы, должны держаться вместе», — заявил Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что не считает решение Трампа правильным и верит в то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сможет преодолеть эти проблемы, передает РИА «Новости»

«Когда нам устроили попытку переворота 15 июля (в 2016 году — прим. ВЗГЛЯД), Мадуро сразу же позвонил, хотя я с ним не был тогда знаком. Таким образом мы с ним познакомились. А вот из ЕС нам никто не позвонил. Мы это не забыли. Поэтому кто демократ, а кто нет, мы знаем», — сказал Эрдоган.

Напомним, в среду в Каракасе начались ожесточенные столкновения протестующих с полицией, которые сопровождаются взрывами и направлены против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В этот же день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Вашингтон объявил о его признании и потребовал от Мадуро не допустить никаких силовых действий против оппозиции. Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы.