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Позорный вид Порошенко, удивление Захаровой и другие события дня
Позорный вид Порошенко, удивление Захаровой и другие события дня

Решение Трампа по Венесуэле шокировало Эрдогана 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение президента США Дональда Трампа о признании спикера парламента главой Венесуэлы шокирующим.
«Я 40 лет в политике. И я всегда уважал выборы. Если нет уважения к волеизъявлению народа, то это не демократия, а авторитаризм. Мадуро был избран президентом. Поэтому решение Трампа меня, как человека верящего в демократию, ввергло в шок. Возвращаясь после визита из Москвы, я позвонил Мадуро и сказал: «Стой твердо: те, кто борется за демократию и уважает выборы, должны держаться вместе», — заявил Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре.
Он добавил, что не считает решение Трампа правильным и верит в то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сможет преодолеть эти проблемы, передает РИА «Новости».
«Когда нам устроили попытку переворота 15 июля (в 2016 году — прим. ВЗГЛЯД), Мадуро сразу же позвонил, хотя я с ним не был тогда знаком. Таким образом мы с ним познакомились. А вот из ЕС нам никто не позвонил. Мы это не забыли. Поэтому кто демократ, а кто нет, мы знаем», — сказал Эрдоган.
Напомним, в среду в Каракасе начались ожесточенные столкновения протестующих с полицией, которые сопровождаются взрывами и направлены против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В этот же день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Вашингтон объявил о его признании и потребовал от Мадуро не допустить никаких силовых действий против оппозиции. Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы.
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В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости , Венесуэла , Москва , Турция
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