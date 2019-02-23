В Венесуэле два журналиста пострадали во время столкновений

Двое журналистов получили ранения во время освещения попытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу в субботу, сообщил национальный профсоюз работников СМИ южноамериканской страны.

"Журналист Ленин Даниери был ранен дробью в Уренье, штат Тачира, пока освещал доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля. Паскаль Филардо, фотограф издания La Prensa из штата Лара, был ранен в ногу, когда национальная гвардия кидала гранаты со слезоточивым газом в манифестантов в Баркисимето", — говорится в сообщении профсоюза в Twitter.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о ранении участниками беспорядков в субботу чилийского журналиста. Еще одна журналистка — Анника Ротштейн из Швеции — была задержана вооруженными сторонниками президента Николаса Мадуро у границы с Колумбией. "У нее украли оборудование, ее избили и угрожали смертью", — отмечает профсоюз.

Оппозиция предприняла в субботу попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. На границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков с помощью, а на границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека и ранены еще 24.

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.