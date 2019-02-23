Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Венесуэле два журналиста пострадали во время столкновений 

Р-Спорт + ещё 336 23 февраля 2019
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Двое журналистов получили ранения во время освещения попытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу в субботу, сообщил национальный профсоюз работников СМИ южноамериканской страны.
"Журналист Ленин Даниери был ранен дробью в Уренье, штат Тачира, пока освещал доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля. Паскаль Филардо, фотограф издания La Prensa из штата Лара, был ранен в ногу, когда национальная гвардия кидала гранаты со слезоточивым газом в манифестантов в Баркисимето", — говорится в сообщении профсоюза в Twitter.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о ранении участниками беспорядков в субботу чилийского журналиста. Еще одна журналистка — Анника Ротштейн из Швеции — была задержана вооруженными сторонниками президента Николаса Мадуро у границы с Колумбией. "У нее украли оборудование, ее избили и угрожали смертью", — отмечает профсоюз.
Оппозиция предприняла в субботу попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. На границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков с помощью, а на границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека и ранены еще 24.
Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Р-Спорт: последние новости
Участница украинского отбора на "Евровидение" хочет сменить гражданство Гуаидо обвинил Мадуро в нарушении Женевской конвенции На Украине призвали не пускать в президенты "не стоявших на Майдане"
Комментарии
В мире , Происшествия , Венесуэла
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России
Общество
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
«Они убьют меня пулей»: Макрон в ужасе от «желтых жилетов»
В мире Статьи
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
«Уничтожим миф об общности с русскими»
В мире Конфликты
Лоза вмешался в скандал с Серебряковым
Шоу-бизнес Другое
Собчак пришлось извиняться перед Шнуровым
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение