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Глава МИД Венесуэлы: сначала США нас убивают, а потом «хотят выручить» 

Вести.Ru + ещё 182 16 часов назад
Венесуэла не нуждается в американской помощи, заявил глава МИДа страны Хорхе Арреаса.
"Правительство, которое угрожает нам военным вторжением, предлагает нам гуманитарную помощь? Которое раздает указания другим странам, чтобы те нас блокировали? Вы серьёзно? Ради Бога, это же абсурд, — приводит слова политика телеканал "Россия 24". — Правительство Штатов враждебно, сначала они нас убивают, а после "хотят выручить". Давайте обойдёмся без лицемерия. Нет никакого гуманитарного кризиса в Венесуэле, но есть экономическая блокада. Обратите внимание, мы вернули тонны еды в Венесуэлу, в соответствии это сотни тысяч на каждый день".
Ранее Арреаса встретился с российским простпредом в ООН Василием Небензей. Глава МИД во время переговоров подчеркнул, что российский проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле будет способствовать урегулированию ситуации в республике.
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В мире , Видео , Латинская Америка , Политика , США , МИД , Совбез ООН , ООН , Венесуэла
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