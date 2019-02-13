"Правительство, которое угрожает нам военным вторжением, предлагает нам гуманитарную помощь? Которое раздает указания другим странам, чтобы те нас блокировали? Вы серьёзно? Ради Бога, это же абсурд, — приводит слова политика телеканал "Россия 24". — Правительство Штатов враждебно, сначала они нас убивают, а после "хотят выручить". Давайте обойдёмся без лицемерия. Нет никакого гуманитарного кризиса в Венесуэле, но есть экономическая блокада. Обратите внимание, мы вернули тонны еды в Венесуэлу, в соответствии это сотни тысяч на каждый день".
Ранее Арреаса встретился с российским простпредом в ООН Василием Небензей. Глава МИД во время переговоров подчеркнул, что российский проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле будет способствовать урегулированию ситуации в республике.