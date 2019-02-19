Мадуро рассказал о гуманитарной помощи из России

По словам лидера Венесуэлы, основную часть груза будут составлять лекарства.

По словам лидера Венесуэлы, основную часть груза будут составлять лекарства. Мадуро добавил, что венесуэльская сторона заплатила за них.

«В среду законно прибудет 300 тонн гуманитарной помощи из России… Мы заплатили за них», — цитирует ТАСС выступление президента Венесуэлы.

Ранее стало известно, что в рамках ООН была создана группа для поддержки Венесуэлы, в которую вошли пятьдесят государств. В их числе — Россия, Китай, Иран и Сирия. Группа декларирует своей целью защиту государства от иностранного вмешательства, которое грубо осуществляют США и их союзники.

Кризис в Венесуэле перешел на новый этап 23 января, где местный оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, немедленно получив поддержку США. Каракас в ответ на это разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Россия, Китай, Мексика, Турция и ряд других стран поддержали законную власть Венесуэлы.