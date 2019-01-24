На Украине Януковича приговорили к 13 годам за госизмену

ТАСС. Суд Киева заочно признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам заключения, передает

Оболонский райсуд Киева установил, что Янукович 1 марта 2014 года, находясь на территории России, направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину. Суд счел, что Янукович действовал в целях «нарушения суверенитета» страны.

Судья заявил, что в этот же день, 1 марта, Янукович «содействовал в ведении агрессивной войны против Украины».

По словам судьи, хотя Янукович не признал вину, суд считает доказанной его виновность в преступлениях по статьям 111 (госизмена), и 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.