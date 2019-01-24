Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине Януковича приговорили к 13 годам за госизмену 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Суд Киева заочно признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам заключения, передает ТАСС.
Оболонский райсуд Киева установил, что Янукович 1 марта 2014 года, находясь на территории России, направил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на Украину. Суд счел, что Янукович действовал в целях «нарушения суверенитета» страны.
Судья заявил, что в этот же день, 1 марта, Янукович «содействовал в ведении агрессивной войны против Украины».
По словам судьи, хотя Янукович не признал вину, суд считает доказанной его виновность в преступлениях по статьям 111 (госизмена), и 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
В мире , Виктор Янукович , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение