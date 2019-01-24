Между Мадуро и Вашингтоном. Минск не может определиться, кого поддержать

На сегодня Россия твердо встала на сторону законного президента Венесуэлы Белоруссия пока не высказалась, но, скорее всего, будет следовать примеру Москвы

Тем не менее пока никаких официальных заявлений по поводу попытки государственного переворота в Каракасе под руководством США из Минска не последовало.

Проблема выбора

Позиция Минска определяется двумя важными факторами. Первый — стратегический союз с Москвой. В Союзном государстве никогда не было разногласий относительно внешней политики. Минск всегда выполнял свои обязательства согласно всем существующим соглашениям. Даже во время украинского кризиса Белоруссия, хоть и не признала воссоединение Крыма с РФ, однако при голосовании в ООН четко следует в русле союзника.

Что же касается мятежа в Венесуэле, у Минска возникли серьезные сложности в позиции. Дело в том, что это не просто цветная революция по тому же украинскому сценарию. Главное в ней то, что США открыто, не маскируясь, обозначили себя, как зачинщика и организатора этого переворота. Что сегодня подтвердил госсекретарь Помпео, который официально признал главаря мятежников президентом и призвал законного главу государства уйти.

Здесь и есть главная сложность для Минска. Поддержать признание Мадуро, значит открыто вступить в конфронтацию с Вашингтоном. А ведь именно сейчас Белоруссия ведет переговоры с Госдепом о полноценном восстановлении дипломатических отношений, прерванных десять лет назад, когда Александр Лукашенко выслал посла США из Минска. Сегодня «холодная» белорусско-американская война может завершиться. Конфронтация сорвет этот процесс. А в условиях обострения противоречий Минска с Москвой это Лукашенко совсем не нужно.

Этапы большой дружбы

Две страны, Венесуэла и Белоруссия, географически очень далеки друг от друга К тому же Белоруссия не имеет выходов к морским портам. Поэтому, установив дипотношения в 1997-м, белорусская сторона не торопилась с их развитием. И дипломатов в Каракас прислала только в 2007 году. Первые поставки в Белоруссию Венесуэла начала лишь через год. Уго Чавес , посетив Минск, быстро нашел с Александром Лукашенко общий язык. Пишут, что произошло это на почве антиамериканских настроений. Но это не так.

В 2010 году, после аналогичного сегодняшнему белорусско-российского обострения, когда Москва ввела экспортные пошлины на нефть, Минск быстро нашел альтернативу в Каракасе. Был заключен контракт на поставку 14 млн тонн. По факту было поставлено меньше, но в 2010-2011 годах через Одесский порт прошло почти 1,5 млн тонн сырья по схеме своп. Венесуэльскую нефть поставляли и через Клайпеду, и эстонский порт Мууга.

Затраты на транспортировку были очень велики. Зато тогда Москва отменила экспортные пошлины и возобновила поставки нефти. Дипломатический характер сделки никто не скрывал.

«Поставки нефти из Венесуэлы были братской помощью нашей стране в нужный момент», — говорил в 2012 году тогдашний первый вице-премьер, а ныне посол в России, Владимир Семашко.

Белорусская экспансия

Одновременно Белоруссия открыла совместное предприятие в Венесуэле. Оно занималось добычей нефти и газа, а доля Минска в нем составляла 40%. В 2008 — 2017 годах «Петролера БелоВенесолана» добыла более 9 млн тонн нефти и 6,8 млрд кубометров газа. Большими проблемами была дороговизна транспортировки и сложности в расчетах. Кроме нефти Венесуэла поставляет в Белоруссию только кофе.

Белорусский же экспорт по состоянию на 2012 год — это калийные удобрения, грузовики, дорожная строительная техника, запчасти к ним, а также сухое молоко. Чем богаты. В Венесуэле в 2010-е годы были построены совместные предприятия. Среди них завод «ВенеМинск» в штате Баринас, выпускающий трактора. В 2015 году там же был открыт завод по сборке белорусской дорожно-строительной техники, построенный при участии белорусских специалистов.

Уже в 2008 году Венесуэла выделила Белоруссии полмиллиарда долларов. То было время мирового кризиса, который сильно ударил по белорусам. Поэтому это также является примером помощи Минску, о чем там никогда не забывали. Однако то, сколько именно Белоруссия должна Венесуэле на сегодня — закрытый вопрос. Известно лишь, что в 2015 году на полную выплату займов банкам Венесуэлы Минск потратил 115,2 млн долларов. Впрочем, есть данные и о том, что Каракас также имеет перед Белоруссией долги. Но это тоже секрет.

За кулисами

Разумеется, это не все виды сотрудничества Белоруссии с Венесуэлой. Но на схему отношений серьезное влияние оказывает личный фактор. Лукашенко привык вести дела напрямую с руководителями дружественных стран. Именно так было во времена Уго Чавеса. И это делало дипломатию закрытой и непрозрачной.

Сегодня Минск называет Каракас стратегическим партнером. Но открытые публикации показателей сотрудничества демонстрируют, что во времена Мадуро объем торговли упал. Если в 2010 году он составлял 1,5 млрд долларов, то в 2014 этот показатель был равен 100 миллионам. А в 2016 всего двум. Анонимные источники и СМИ говорят о тех видах сотрудничества, которые не публикуются даже в открытых отчетах международных организаций. Речь идет о криптовалютном рынке, который на территории двух стратегических партнеров легализован. И оружии, что совершенно не имеет официальных источников и подтверждений. Но это — область разговоров и предположений.

Трудный выбор

При определении своей позиции по отношению к попытке государственного переворота в Венесуэле под эгидой США, Минск оказался в очень сложном положении.

Не признать Мадуро, значит предать стратегическое, братское партнерство и нарушить союзнический долг по отношению к Москве. Признать — значит открыто занять антиамериканскую позицию. Ибо сказав «А» о том, что в Венесуэле цветной майдан и попытка переворота, нужно говорить и «Б» — это открытая агрессия США.

Такое действие особенно ничем Минску не грозит, но сорвет намечающийся диалог с Вашингтоном в самый трудный и пиковый момент, когда нужно срочно найти аргументы для России, с которой сегодня не ладится. Но главная трудность в том, что те самые США ничем по сути не различают режим Мадуро и режим Лукашенко. А украинско-венесуэльский сценарий, осуществленный в Минске, для Вашингтона вполне приемлем.