Демонтированный возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятник русскому полководцу Александру Суворову планируют передать в швейцарский музей.
Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.
«Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — указывается в заявлении.
Как указывает ТАСС, ожидается, что монумент отправят в швейцарский город Линталь, где находится частный музей Суворова, основанный Вальтером Гелером в 1986 году.
Демонтаж памятника прошёл 24 января. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал данный поступок украиснких властей.