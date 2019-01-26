Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут музею в Швейцарии

Демонтированный возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятник русскому полководцу Александру Суворову планируют передать в швейцарский музей.

Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

«Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — указывается в заявлении.