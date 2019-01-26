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Демонтированный в Киеве памятник Суворову передадут музею в Швейцарии 

RT на русском + ещё 32 48 минут назад
Фото: Volodymyr Viatrovych Facebook
Демонтированный возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна памятник русскому полководцу Александру Суворову планируют передать в швейцарский музей.
Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.
«Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии в Украине. По предварительной договорённости, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — указывается в заявлении.
Как указывает ТАСС, ожидается, что монумент отправят в швейцарский город Линталь, где находится частный музей Суворова, основанный Вальтером Гелером в 1986 году.
Демонтаж памятника прошёл 24 января. Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал данный поступок украиснких властей.
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В мире , Украина , Александр Суворов , Виталий Милонов , Министерство обороны , Комитет госдумы по международным делам , ИТАР-ТАСС , Швейцария
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