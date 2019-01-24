В деле Скрипалей — сенсация. Очередная. Оказалось, что первыми обнаружили недвижных жертв отравления совсем не те люди, о которых сообщали ранее. А именно те, которые и должны были там оказаться. Включая полковника военной медицины.
Все-таки не те люди у них занимаются Brexit'ом. Никакой выдумки, одно "да потому". В итоге ни плана "А", ни "Б", ни "мэ". Брали бы пример с тех, кто ведет Скрипалей. Тоже начинали с А. Да, 234, но знают-то все четыреста сравнительно честных способов, как остаться в деле и никуда не выходить. Очередной, под кодом "Новый свидетель", представила газета The Guardian.
"Жертвам отравления оказала первую помощь девочка-подросток" — сенсационно сообщил ее заголовок.
По этой версии, раньше всех к обездвиженной парочке подошла 16-летняя Эбигейл Маккорт. Она проходила мимо со своей мамой Элисон, к слову, старшей медсестрой в звании полковника. Школьница, как она сама рассказала, решила, что у мужчины и женщины сердечный приступ, и "применила навыки оказания неотложной помощи, полученные на уроках начальной военной подготовки". Надо полагать, не рот в рот — заволновалась общественность.
Других вопросов не возникло. Все же понимают, что профессия мамы — это чистая случайность. Солсбери — город маленький. Здесь в любой момент, в любом месте — а здесь любое место рядом с лабораторией боевых химикатов — могут сойтись бывший агент ГРУ, настоящие агенты ГРУ, "новичок" в этом деле и британский офицер военной медицины. И то, что к бесчувственным телам первой бросилась ее дочь, тоже естественно. Хотя бы потому, что она моложе. Во-вторых, когда бы еще девочка смогла бы потренироваться на живых людях, а не только на уроках НВП. Кстати, потому, видимо, она ничего от них и не подцепила, что учителя хорошие были.
Одна из здешних радиостанций ее после этого даже наградила титулом "Местный герой". Мама попросила. Надо бы и Скотленд-Ярду ее поощрить званием "почетный свидетель". И премию Союза журналистов Британии вручить за спасение сюжета. Казалось бы, о чем еще говорить. А вот вам, пожалуйста. И ведь такая история действительно могла приключиться. Но сколько их было, таких историй. Они и сами стали забывать, с чего начинали.
Как это у Успенского: "Ну какой же ты чудак, было все совсем не так". Та же The Guardian третий раз меняет фамилии тех, кто "открыл" Скрипалей. Сразу это были сержант Холлоуэй и констебль Коллинз, утверждавшие, что это они нашли без сознания пожилого джентльмена и его спутницу. Затем пальма первенства отошла полицейскому Нику Бейли. Его показания казались более достоверными, поскольку он от контакта с "жертвами покушения" загремел в лазарет с некими "серьезными симптомами". В этом смысле Эбигейл ему уступает. Боевое отравляющее вещество ее не взяло. Значит, ей даже посочувствовать нельзя.
Впрочем, как подать. Можно рассказать, например, о детской травме. Как мучительно она переживала и ночей не спала, когда узнала, что в своем мирном городке едва не столкнулась с кровожадным врагом. Как поняла, что на месте этих несчастных могла оказаться сама. И как решила тоже стать военным медиком, как мама, чтобы на последнем рубеже спасать нацию от беспощадной России. Но об этом они напишут потом, когда делу Скрипалей опять понадобится новый поворот. Не выходить же из дела. Все-таки не ЕС.