То ли девочка, а то ли виденье. Скрипалям нашли нового свидетеля

В деле Скрипалей — сенсация. Очередная. Оказалось, что первыми обнаружили недвижных жертв отравления совсем не те люди, о которых сообщали ранее. А именно те, которые и должны были там оказаться. Включая полковника военной медицины.

Все-таки не те люди у них занимаются Brexit'ом. Никакой выдумки, одно "да потому". В итоге ни плана "А", ни "Б", ни "мэ". Брали бы пример с тех, кто ведет Скрипалей. Тоже начинали с А. Да, 234, но знают-то все четыреста сравнительно честных способов, как остаться в деле и никуда не выходить. Очередной, под кодом "Новый свидетель", представила газета The Guardian

"Жертвам отравления оказала первую помощь девочка-подросток" — сенсационно сообщил ее заголовок.

По этой версии, раньше всех к обездвиженной парочке подошла 16-летняя Эбигейл Маккорт. Она проходила мимо со своей мамой Элисон, к слову, старшей медсестрой в звании полковника. Школьница, как она сама рассказала, решила, что у мужчины и женщины сердечный приступ, и "применила навыки оказания неотложной помощи, полученные на уроках начальной военной подготовки". Надо полагать, не рот в рот — заволновалась общественность.

Других вопросов не возникло. Все же понимают, что профессия мамы — это чистая случайность. Солсбери — город маленький. Здесь в любой момент, в любом месте — а здесь любое место рядом с лабораторией боевых химикатов — могут сойтись бывший агент ГРУ , настоящие агенты ГРУ, "новичок" в этом деле и британский офицер военной медицины. И то, что к бесчувственным телам первой бросилась ее дочь, тоже естественно. Хотя бы потому, что она моложе. Во-вторых, когда бы еще девочка смогла бы потренироваться на живых людях, а не только на уроках НВП. Кстати, потому, видимо, она ничего от них и не подцепила, что учителя хорошие были.

Одна из здешних радиостанций ее после этого даже наградила титулом "Местный герой". Мама попросила. Надо бы и Скотленд-Ярду ее поощрить званием "почетный свидетель". И премию Союза журналистов Британии вручить за спасение сюжета. Казалось бы, о чем еще говорить. А вот вам, пожалуйста. И ведь такая история действительно могла приключиться. Но сколько их было, таких историй. Они и сами стали забывать, с чего начинали.

Как это у Успенского: "Ну какой же ты чудак, было все совсем не так". Та же The Guardian третий раз меняет фамилии тех, кто "открыл" Скрипалей. Сразу это были сержант Холлоуэй и констебль Коллинз, утверждавшие, что это они нашли без сознания пожилого джентльмена и его спутницу. Затем пальма первенства отошла полицейскому Нику Бейли. Его показания казались более достоверными, поскольку он от контакта с "жертвами покушения" загремел в лазарет с некими "серьезными симптомами". В этом смысле Эбигейл ему уступает. Боевое отравляющее вещество ее не взяло. Значит, ей даже посочувствовать нельзя.