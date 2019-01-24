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На Украине поверили в бегство Мадуро в Россию 

Lenta.ru + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинское информагентство УНИАН и издание «Диалог.UA» сообщили о бегстве в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ссылаясь на фотографию журналиста Семена Пегова с военным экспертом Алексеем Леонковым, похожим на латиноамериканского политика.
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В своем Telegram-канале Пегов опубликовал селфи с Леонковым, пошутив, что «Мадуро уже в Москве» и «готовится к эфиру на одном из федеральных каналов». Позднее он заметил, что украинские СМИ на основе его поста написали несколько новостей о приезде венесуэльского президента в Россию.
«Юмор оценили все. Кроме украинских СМИ. Это многое говорит об их компетенции», — добавил журналист.
В Венесуэле на фоне экономического упадка продолжается политический кризис, активизировавшийся после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро и получил признание со стороны США, Канады, нескольких латиноамериканских и европейских государств. Россия, тесно сотрудничающая с Каракасом, высказалась в поддержку действующей власти. Вопрос о предоставлении Мадуро убежища в Кремле сочли неуместным.
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Комментарии1
В мире , Украина , Николас Мадуро , УНИАН , Венесуэла
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