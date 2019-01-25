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МИД Ирана выразил поддержку правительству Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 34 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу выразил поддержку правительству Венесуэлы в ходе телефонного разговора с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасом, сообщается на официальном сайте МИД ИРИ.
Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили "способы противостояния заговорам США против независимых государств, особенно Венесуэлы".
Кроме того, главы МИД двух стран обсудили предложения правительств Мексики и Уругвая и другие политические решения для разрешения споров между правительством Венесуэлы и оппозиционными группами.
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".
Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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В мире , Николас Мадуро , Венесуэла , Иран , США
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