МИД Ирана выразил поддержку правительству Венесуэлы

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу выразил поддержку правительству Венесуэлы в ходе телефонного разговора с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасом, сообщается на официальном сайте МИД ИРИ.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили "способы противостояния заговорам США против независимых государств, особенно Венесуэлы".

Кроме того, главы МИД двух стран обсудили предложения правительств Мексики и Уругвая и другие политические решения для разрешения споров между правительством Венесуэлы и оппозиционными группами.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США".

Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы.