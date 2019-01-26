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СМИ: в Париже начался марш «желтых жилетов» 

ТАСС + ещё 9 4 часа назад
Фото: Reuters
Сотни участников движения "желтых жилетов", которые собрались утром в субботу на Елисейских полях, начали согласованный с властями марш к площади Бастилии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как предполагается, манифестанты пройдут мимо зданий Национального собрания (нижняя палата парламента), министерства финансов и вечером достигнут площади Бастилии. Участники колонны несут плакаты с требованиями к властям провести "референдум народной инициативы", многие призывают президента страны Эмманюэля Макрона уйти в отставку, протестующие поют "Марсельезу".
С обеих сторон от колонны параллельно идут представители правоохранительных органов, которые следят за тем, чтобы манифестанты не сворачивали на другие улицы. Марш проходит спокойно, столкновений протестующих с полицией не отмечается.
Как передает телеканал, акция протеста также началась на востоке столицы — проспекте Трон.
Ранее сообщалось, что парижская префектура полиции получила уведомления о проведении в столице четырех маршей протестного движения.
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В мире , Европа , МВД , Минфин
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