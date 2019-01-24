Тимошенко встретилась в Давосе с комиссаром Евросоюза

Как отмечается, встреча состоялась в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе 24 января.

Сообщается, что стороны обсудили вопросы политики соседства и расширения сотрудничества, а также обменялись мнениями по поводу отношений Украины и ЕС и социально-экономической ситуации в стране.