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Тимошенко встретилась в Давосе с комиссаром Евросоюза 

Газета.Ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Экс-премьер Украины, кандидат в президенты от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с комиссаром ЕС по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.
Как отмечается, встреча состоялась в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе 24 января.
Сообщается, что стороны обсудили вопросы политики соседства и расширения сотрудничества, а также обменялись мнениями по поводу отношений Украины и ЕС и социально-экономической ситуации в стране.
Ранее Пауло Коэльо объяснил свое появление в предвыборном выступлении Тимошенко.
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В мире , Юлия Тимошенко , Пауло Коэльо , ЕС , РИА Новости , Давос
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