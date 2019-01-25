Российская компания выпустила настольную игру «Наши в Солсбери» как «шуточный» ответ на нападение с применением «новичка»

Telegraph (Великобритания) . Британцы считают, что это переходит все границы. Российская компания выпустила детскую настольную игру «Наши в Солсбери», в которой игроки проходят через всю Европу по маршруту «российских убийц» к месту нападения с нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Появление игры вызвало гнев у жителей города, пишет. Британцы считают, что это переходит все границы.

Одна российская компания выпустила детскую настольную игру, в которой игроки проходят по маршруту российских убийц к месту нападения при помощи нервно-паралитического вещества в Солсбери. Появление игры вызвало гнев у жителей города.

В игре под названием «Наши в Солсбери» изображена красочная карта с пошаговым маршрутом, пролегающим через Европу. Остановки делаются в Женеве, Париже, Амстердаме и Лондоне, во всех этих европейских городах двое подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля побывали перед совершением преступления.

Финишная прямая расположена в Солсбери, где изображен собор и люди в костюмах химзащиты. В шпионской тематике выполнена и коробка, где изображены двое мужчин в маскировочных очках и накладных усах.

Во вторник, 22 января, журналисты газеты «Телеграф» не смогли найти игру в московском магазине, указанном на странице издателя. По словам продавщицы, магазин продает игры по брендам, но игру с Солсбери «вероятно, уже раскупили».

Один из разработчиков игры рассказал государственным СМИ в среду, 23 января, что создал ее в ответ на осуждающую реакцию Запада, связанную с отравлением в Солсбери.

«Мы решили дать свой шуточный ответ нашим западным соседям, создав настольную игру, где наши соотечественники свободно гуляют по Европе и изучают ее достопримечательности», — рассказал Михаил Бобер.

Розничная компания «Галамарт», на сайте которой была указана игра «Наши в Солсбери», подтвердила нашей редакции, что она действительно у них продается.

Полиция Великобритании обвинила российских агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова в применении нервно-паралитического вещества «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали и была убита Дон Стерджесс (Dawn Sturgess).

Двое мужчин, настоящие имена которых, как выявилось впоследствии, — Анатолий Чепига и Александр Мишкин, неоднократно бывали в Европе за два года, предшествующие покушению на убийство, как стало известно «Телеграф».

Советник города Солсбери от консервативной партии Джо Брум (Jo Broom) заявил, что игра представляет собой новый уровень пренебрежительного отношения к отравлениям, добавив: «Я ошарашен и огорчен, я считаю, что это настоящий плевок в лицо для жителей Солсбери, когда мы так стараемся вернуться в привычный режим и делать что-то хорошее для города. Я удивлен. Думаю, это уже слишком, не так ли? Это уже переход на другой уровень».

Игра «Наши в Солсбери» продается с пятью другими — «Зоомиром», «Танчиками», «Большими гонками», «Невероятным космическим путешествием» и «Миром фей» — которые можно купить всего за 49 рублей.

Игру производит бренд «Игроленд», ее обнаружили на сайте екатеринбургской розничной компании «Галамарт», а также его оптового филиала «ГалаОпт».

Когда наше издание позвонило в компанию «Игроленд», ее директор по развитию, представившийся только по имени — Александр — настаивал, что его фирма никак не связана с «Игроленд», но признал, что она продает игры, производящиеся под одноименным брендом.

Александр сказал, что не знает, продает ли его компания игру «Наши в Солсбери». Он отметил, что игра создана в шутку, и отказался отвечать на вопросы о приемлемости продажи игры, основанной на обстоятельствах смертельного отравления.

«Каждый день в мире умирают тысячи людей. Какая разница, что одного человека зовут Скрипаль, а другого — Петров или Иванов, — сказал он. — Люди по-разному делают деньги. Лучше задать вопрос производителям оружия, как там продается автомат Калашникова, или как обстоят дела у американских и израильских оборонных компаний, спросите лучше их об этом. Это просто смешно».

Другие российские компании уже пытались ранее заработать на отравлении в Солсбери, производя футболки и даже крафтовое пиво под названием «Новичок».