Правительство Никарагуа выразило поддержку Николасу Мадуро

Правительство Никарагуа выразило поддержку действующему президенту Николасу Мадуро в связи с политическим кризисом в стране, говорится в заявлении кабмина, опубликованном в микроблоге в Twitter местного телеканала TN8.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

"Страны Латинской Америки Карибского бассейна — колыбель великих и ярких личностей — показывают достоинство и величие перед лицом империи … Здесь никто не сдается. Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Чавес! Да здравствует Николас!", — говорится в заявлении.

В среду в Венесуэле прошли антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар, по данным СМИ, в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек. Общее число задержанных за участие в протестах, по данным правозащитной организации Foro Penal, с 21 января составило 218 человек.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.