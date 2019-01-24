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Порошенко предостерег Украину от превращения в Венесуэлу 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на продукты ниже рыночных — это «популизм», который может привести к повторению на Украине ситуации, возникшей в Венесуэле. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил президент Украины Петр Порошенко.
В ходе Украинского завтрака в рамках форума в Давосе Порошенко определил популизм как заявления о том, что «на определенные продукты для людей у нас будет фиксированная цена, ниже рыночной», и предупредил о наибольшей опасности популизма для Украины «именно теперь».
По его мнению, именно популизмом занимался в Венесуэле ее бывший президент Уго Чавес и занимается сейчас нынешний Николас Мадуро.
«Уровень жизни людей в этой стране вы можете увидеть по телевидению», — отметил Порошенко.
В понедельник сотрудники венесуэльской Нацгвардии совершили попытку мятежа, а Верховный суд страны отстранил лидера оппозиции Хуана Гуайдо от должности председателя Национальной ассамблеи.
Оппозиционер призвал соотечественников к протестам, а 23 января объявил себя временным президентом. В ходе длившихся три дня беспорядков погибли 16 человек.
«Управление в стиле Мадуро приносит и такие результаты, как у Мадуро, и мы это четко видим», — прокомментировал происходящее президент Украины, предупредив, что «эксперименты с популистскими мерами не появятся в нашем экономическом путеводителе».
Комментарии7
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Уго Чавес , Петр Порошенко , Венесуэла , Давос
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