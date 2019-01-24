Порошенко предостерег Украину от превращения в Венесуэлу

В ходе Украинского завтрака в рамках форума в Давосе Порошенко определил популизм как заявления о том, что «на определенные продукты для людей у нас будет фиксированная цена, ниже рыночной», и предупредил о наибольшей опасности популизма для Украины «именно теперь».

«Уровень жизни людей в этой стране вы можете увидеть по телевидению», — отметил Порошенко.

В понедельник сотрудники венесуэльской Нацгвардии совершили попытку мятежа, а Верховный суд страны отстранил лидера оппозиции Хуана Гуайдо от должности председателя Национальной ассамблеи.

Оппозиционер призвал соотечественников к протестам, а 23 января объявил себя временным президентом. В ходе длившихся три дня беспорядков погибли 16 человек.