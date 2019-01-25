«Запустят руку в венесуэльские богатства»: МИД указал на мотивы США в кризисе в Венесуэле

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса утверждает, что если Запад признает оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо, то политик сможет получить доступ к финансовым активам страны, которые заморожены в Соединенных Штатах . Слова министра передает РИА "Новости"

"Как у политической оппозиции в Венесуэле, так и у США, в конечном счете финансовые интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские богатства", — сказал Аррес. Аррес уверяет, что в этом состоит "план" оппозиции и США.

Министр добавил, что это прежде всего касается венесуэльской нефти. Аррес заключил, что оппозиция и США попытаются получить доступ к финансам в обход законов.