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«Запустят руку в венесуэльские богатства»: МИД указал на мотивы США в кризисе в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 46 59 минут назад
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса утверждает, что если Запад признает оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо, то политик сможет получить доступ к финансовым активам страны, которые заморожены в Соединенных Штатах. Слова министра передает РИА "Новости".
Аррес уверяет, что в этом состоит "план" оппозиции и США.
  • "Как у политической оппозиции в Венесуэле, так и у США, в конечном счете финансовые интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские богатства", — сказал Аррес.
Министр добавил, что это прежде всего касается венесуэльской нефти. Аррес заключил, что оппозиция и США попытаются получить доступ к финансам в обход законов.
Ранее посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявлял, что Гуайдо принял президентские полномочия под давлением.
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В мире , Видео , Латинская Америка , Владимир Заемский , МИД , РИА Новости , Венесуэла , США
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