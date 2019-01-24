Россия и США одинаково виноваты в развале ДРСМД, считает Вольфганг Ишингер

Россия и США одинаково виноваты в развале Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер

"Я совершенно не рад ситуации. Это двусторонний договор между США и Россией. Так что обе стороны договора несут ответственность за его существование. Я недоволен тем, как США подходят к этому вопросу. Но я также не рад российскому подходу. Потому что я думаю, что Россия могла бы гораздо раньше, гораздо сильнее и транспарентнее ответить на обвинения со стороны США о нарушении договора. Таким образом, чтобы это вызывало доверие", — сказал он РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По мнению Ишингера, ни Россия, ни США не сделали всего того, что они могли бы сделать для сохранения ДРСМД. При наличии современных технологий Россия и США нуждаются в ракетах средней дальности наземного базирования, чтобы защищать свои интересы в Азии, подчеркнул он.

Евросоюза и Минобороны России в среду представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. Как сообщили в Минобороны, на брифинг были приглашены военные атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС НАТО , а также некоторых других европейских и азиатских стран. В МО также сообщили журналистам, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.