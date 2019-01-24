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Россия и США одинаково виноваты в развале ДРСМД, считает Вольфганг Ишингер 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: MSC / Kuhlmann
Россия и США одинаково виноваты в развале Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"Я совершенно не рад ситуации. Это двусторонний договор между США и Россией. Так что обе стороны договора несут ответственность за его существование. Я недоволен тем, как США подходят к этому вопросу. Но я также не рад российскому подходу. Потому что я думаю, что Россия могла бы гораздо раньше, гораздо сильнее и транспарентнее ответить на обвинения со стороны США о нарушении договора. Таким образом, чтобы это вызывало доверие", — сказал он РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
По мнению Ишингера, ни Россия, ни США не сделали всего того, что они могли бы сделать для сохранения ДРСМД. При наличии современных технологий Россия и США нуждаются в ракетах средней дальности наземного базирования, чтобы защищать свои интересы в Азии, подчеркнул он.
Минобороны России в среду представило на брифинге для иностранных военных атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М", которую США считают нарушающей ДРСМД, и рассказало о ее характеристиках. Как сообщили в Минобороны, на брифинг были приглашены военные атташе и представители военно-дипломатического корпуса государств ОДКБ, БРИКС, Евросоюза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран. В МО также сообщили журналистам, что военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России не приехали на брифинг.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
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В мире , Вольфганг Ишингер , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , ЕС , БРИКС , НАТО , РИА Новости , США
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