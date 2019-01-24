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Посол Венесуэлы в РФ: мы продолжим оставаться верными Мадуро, как и раньше 

РИА Новости
Посольство Венесуэлы в РФ, как и раньше, продолжит оставаться верным президенту страны Николасу Мадуро вне зависимости от обстоятельств, заявил посол Карлос Рафаэль Фария Тортоса РИА Новости, комментируя ситуацию в стране.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро, выступая перед своими сторонниками, объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.
"Мы продолжим оставаться верными нашему президенту Николасу Мадуро так же, как и раньше, вне зависимости от обстоятельств. Так же, как мы останемся верны наследию команданте Уго Чавеса и идеалам освободителя Симона Боливара", — сказал дипломат.
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В мире , Видео , Николас Мадуро , Уго Чавес , Симон Боливар , РИА Новости , Венесуэла , США
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