Посол Венесуэлы в РФ: мы продолжим оставаться верными Мадуро, как и раньше

Посольство Венесуэлы РФ , как и раньше, продолжит оставаться верным президенту страны Николасу Мадуро вне зависимости от обстоятельств, заявил посол Карлос Рафаэль Фария Тортоса РИА Новости , комментируя ситуацию в стране. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро, выступая перед своими сторонниками, объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. "Мы продолжим оставаться верными нашему президенту Николасу Мадуро так же, как и раньше, вне зависимости от обстоятельств. Так же, как мы останемся верны наследию команданте Уго Чавеса и идеалам освободителя Симона Боливара", — сказал дипломат.