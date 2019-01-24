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Глава Минобороны Венесуэлы заявил, что армия не признает Гуаидо президентом 

РИА Новости 2 часа назад
Армия не признает спикера парламента Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
"Мы, солдаты Родины, не принимаем президента, навязанного в тени темных интересов и самопровозглашенного вне закона. Национальные боливарианские вооруженные силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета", — написал он в Twitter.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические и политические отношения с США, дипломаты должны уехать из страны в течение 72 часов.
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В мире , Армия , Видео , Николас Мадуро , Министерство обороны , Венесуэла
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