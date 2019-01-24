Эксперты: количество терактов в мире в 2018 году снизилось на треть

Количество терактов в мире в 2018 году снизилось по сравнению с предыдущим на треть, говорится в докладе центра по изучению проблем терроризма Jane's (JTIC) международной экспертной компании IHS Markit.

"На протяжении 2018 года JTIС зарегистрировал 15 тысяч 321 теракт, совершенный неправительственными вооруженными группировками. В результате этих атак погибли 13 тысяч 483 человека, не являющихся военнослужащими. Количество терактов существенно ниже — на 33,2%, чем число зарегистрированных в 2017 году атак. Это самый низкий показатель с 2011 года", — приводятся в докладе слова главы центра Мэттью Хенмана.

По его словам, количество жертв при терактах в 2018 году стало самым низким с 2009 года — с момента, когда JTIС начал собирать подобную информацию. В исследовании говорится, что в 2018 году от рук террористов погибло на четверть меньше людей, чем в 2017 году.

Также, согласно данным доклада, количество терактов, совершаемых террористической группировкой "Исламское государство" * снизилось на три четверти, а количество их жертв — на 50%.

"Несмотря на это, группировка остается самой кровавой в мире, учитывая количество убитых ею людей (не являющихся военнослужащими)" — говорится в докладе.

Самой опасной страной признан Афганистан, в нем количество терактов выросло на треть, а количество жертв — на 80%. Сирия опустилось на второе место — в ней количество терактов сократилось на две трети, а жертв — на 50%.

Всего, по данным JTIС, в 2018 году в 90 странах мира действовали террористические группировки, в то время как в 2017-м такая активность отмечалась в 116 странах.

*Террористическая организация, запрещенная в России.