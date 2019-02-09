Гуайдо: Россия и КНР защищают не Мадуро, а свои инвестиции

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Россия Китай якобы защищают свои инвестиции в Венесуэле , а не президента республики Николаса Мадуро . Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, Мадуро не может предложить России и Китаю "стабильность и гарантии".

Он также добавил, что оппозиция Венесуэлы выступает за стабильность в республике.

Гуайдо подчеркнул, что не верит в то, что Москва и Пекин "действительно на стороне" Мадуро.