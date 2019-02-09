Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что Россия и Китай якобы защищают свои инвестиции в Венесуэле, а не президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, Мадуро не может предложить России и Китаю "стабильность и гарантии".
Он также добавил, что оппозиция Венесуэлы выступает за стабильность в республике.
Гуайдо подчеркнул, что не верит в то, что Москва и Пекин "действительно на стороне" Мадуро.
Ранее сообщалось, что Мадуро призвал Евросоюз услышать "правду о Венесуэле".