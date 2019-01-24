Британцы начали скупать специальный набор для выживания в Brexit

Великобритания выйдет из Евросоюза через девять недель. Для того, чтобы обеспокоенным жителям королевства подготовиться к предстоящему хаосу, который прогнозируют эксперты в случае отсутствия сделки, местная фирма начала продажу специального набора для выживания. Об этом сообщило агентство Reuters.

Так как власти Великобритании еще не договорились, как будет вестись торговля с Евросоюзом, то розничные продавцы предупредили о будущей нехватке продовольствия и лекарств с континента из-за хаоса в портах, который просто парализует линии поставок.

«Коробка Brexit» продается по цене 295 фунтов стерлингов (25,5 тысяч рублей). В ней заложены продуктовые пайки на 30 дней. Среди них 60 порций замороженной курицы жареной курицы с карри, макароны с сыром, сушеный фарш, цыпленок по-мексикански, жидкость для разжигания огня и фильтр для воды. Срок хранения набора составляет 25 лет.

По словам производителя Джеймса Блейка, он уже продал несколько сотен таких наборов.

«В данный момент мы находимся в процессе Brexit, который никто не может контролировать, мы понятия не имеем, что происходит. Наше правительство не знает, что происходит, но вы можете контролировать то, что происходит с вами», — сказал Блейк.

Его клиентка пенсионерка Линда Мейолл заявила, что не поверила обещаниям правительства, что не нужно скупать продукты на время Brexit и решила застраховаться. Кроме набора для выживания она также закупила моющие средства, которые, по ее мнению могут стать дефицитными.

Между тем, то, что Brexit пройдет по ранее оговоренному сценарию уже сомневаются даже в Евросоюзе. Переговорщик с Великобританией от Е С Мишель Барнье заявил, что стороны должны готовиться жесткому разрыву без сделки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувший понедельник получила жесткую критику со стороны парламента после того, как представила документ об условиях выхода Великобритании из ЕС. В итоге она заявила, что подготовит новое предложение. Но в новом докладе изменений было не так много, на что рассчитывали парламентарии. Голосование по новому документу пройдет 29 января.

Мэй уже заявила, что не допустит второго голосования среди граждан Великобритании по Brexit, а проведет уход из Союза в отведенный срок. Для решения спорных вопросов, в частности с таможенным и пограничным режимом Северной Ирландии она предложила парламентариям провести новый раунд переговоров.