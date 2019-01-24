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Глава Боливии выразил поддержку Мадуро 

РИА Новости + ещё 5 47 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Боливии Эво Моралес выразил свою поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро в связи с ситуацией в стране.
Ранее спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам.
"В эти решающие часы, когда лапы империализма хотят вновь смертельно ранить демократию и самоопределение народов Южной Америки, мы выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы и нашим братом Николасом Мадуро. Мы больше никогда не окажемся на задворках США", — написал Мадуро на своей странице в Twitter.
США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.
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Комментарии
В мире , Николас Мадуро , Генпрокуратура РФ , Венесуэла
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