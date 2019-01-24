Глава Боливии выразил поддержку Мадуро

Президент Боливии Эво Моралес выразил свою поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро в связи с ситуацией в стране.

Ранее спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры к депутатам.

"В эти решающие часы, когда лапы империализма хотят вновь смертельно ранить демократию и самоопределение народов Южной Америки, мы выражаем нашу солидарность с народом Венесуэлы и нашим братом Николасом Мадуро. Мы больше никогда не окажемся на задворках США", — написал Мадуро на своей странице в Twitter.

США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.