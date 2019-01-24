Ассанж захотел раскрыть секретные обвинения

Как отмечается, они подали срочное ходатайство в находящуюся в Вашингтоне Межамериканскую комиссию по правам человека (IACHR). Цель — заставить прокуроров рассекретить любые выдвинутые в отношении Ассанжа обвинения, которые существуют, но не были преданы огласке. Всего в поданных документах 1172 страницы.

В ходатайстве утверждается, что американские прокуроры надавили на некоторых граждан в США , Германии и Исландии и заставили их дать показания против Ассанжа в обмен на иммунитет от судебного преследования. Защитники также призывают эквадорские власти прекратить «шпионскую деятельность» в отношении основателя WikiLeaks.

Как заявил известный испанский юрист Бальтасар Гарсон , дело касается права на доступ к информации и ее свободное распространение, которые были поставлены под угрозу. The Guardian пишет, что процесс — попытка пресечь экстрадицию мужчины в США в то время, когда правительство Эквадора делает условия его пребывания в посольстве страны в Лондоне все более неприемлемыми.

Ранее в январе министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия сообщил, что самым позитивным вариантом для Ассанжа будет сдаться. До этого покинуть посольство предлагал президент страны Ленин Морено.

В октябре 2018-го Ассанж подал в суд на посольство Эквадора в Великобритании после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от мужчины потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств. В итоге позднее основатель WikiLeaks был вынужден отдать кота Мичи родственникам.