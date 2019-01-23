Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп отреагировал на события в Венесуэле 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких действий в связи с ситуацией в Венесуэле, где спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
«Мы ничего не рассматриваем, но все варианты на столе», — цитирует Трампа РИА «Новости».
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за происходящим в стране стоят США. Как передает RT, Мадуро сказал, что США попытались устроить в Венесуэле попытку государственного переворота.
10 января Мадуро во второй раз вступил в должность главы Венесуэлы. США и большинство стран Южной Америки отказались признать его победу на выборах, а оппозиция назвала его узурпатором. В среду по призыву Хуана Гуайдо в Венесуэле начались массовые выступления против Мадуро, которые уже привели к человеческим жертвам.
В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Дональд Трамп , РИА Новости , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты возможности F-35 в области ПРО7
Озвучена позиция России по ситуации в Венесуэле355
В Совфеде оценили шансы Мадуро34
«Главный вопрос — на чьей стороне будет армия»1
Американские чиновники отказываются ходить на работу
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
01:53
Число россиян сократилось
Социология Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
01:59
Путин высказался о выводе войск США из Сирии
Политика
01:43
Почему Ротару бросила Крым
Шоу-бизнес Статьи
00:13
Мать «угонщика» самолета сделала неожиданное заявление
Происшествия
01:00
«Япония пытается оказать давление на Россию»
В мире Азия
03:37
Собчак после драки Виторгана обрушилась на россиян
Шоу-бизнес
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
01:38
Украинского силовика взяли в плен в ДНР
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение