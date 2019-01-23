Трамп отреагировал на события в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких действий в связи с ситуацией в Венесуэле , где спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

«Мы ничего не рассматриваем, но все варианты на столе», — цитирует Трампа РИА «Новости».

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за происходящим в стране стоят США. Как передает RT, Мадуро сказал, что США попытались устроить в Венесуэле попытку государственного переворота.

10 января Мадуро во второй раз вступил в должность главы Венесуэлы. США и большинство стран Южной Америки отказались признать его победу на выборах, а оппозиция назвала его узурпатором. В среду по призыву Хуана Гуайдо в Венесуэле начались массовые выступления против Мадуро, которые уже привели к человеческим жертвам.