Главный оппозиционер Венесуэлы провозгласил себя и.о. президента

Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны.

"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы", — заявил он во время оппозиционного митинга в Каракасе, сообщает газета El Nacional.

Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро

Избранным главой страны является Николас Мадуро. Однако в ряде государств отказались признавать его президентом, так как считают, что выборы были нечестными. Хуан Гуайдо в настоящее время является спикером парламента Венесуэлы и собирает многотысячные акции протеста по всей стране против нового срока Мадуро, писал News.ru.