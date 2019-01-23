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Главный оппозиционер Венесуэлы провозгласил себя и.о. президента 

News.ru + ещё 9 16 минут назад
Фото: Rayner Pena/dpa/Global Look Press
Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и. о. президента страны.
"Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы", — заявил он во время оппозиционного митинга в Каракасе, сообщает газета El Nacional.
Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников главы государства Николаса Мадуро.
Избранным главой страны является Николас Мадуро. Однако в ряде государств отказались признавать его президентом, так как считают, что выборы были нечестными. Хуан Гуайдо в настоящее время является спикером парламента Венесуэлы и собирает многотысячные акции протеста по всей стране против нового срока Мадуро, писал News.ru.
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В мире , Николас Мадуро , Венесуэла
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